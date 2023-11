Declaração de vereadora pega mal com moradores da Vila Zucão

Tenso

A sessão da Câmara Municipal de Três Lagoas nesta semana foi tensa diante da abertura da Comissão Processante contra a vereadora Sayuri Baez. Foi necessário reforço da equipe que faz a segurança no plenário. Em determinado momento, quando a vereadora se levantou e começou a andar pelo plenário, o vereador Sargento Rodrigues, que é policial militar estava atento a tudo no plenário e, chegou a se levantar da cadeira na Mesa Diretora, quando percebeu algo diferente.

Pegou mal

A vereadora Sayuri Baez se mostrou indignada com a denúncia apresentada por um morador da Vila Zucão, que pediu a cassação do seu mandato por quebra de decoro parlamentar. Ela disse que causou espanto a perfeição e conhecimento do morador na formulação da denúncia. No entanto, a declaração da vereadora pegou mal. Moradores da Vila Zucão questionaram que, quem mora no bairro não pode ter conhecimento?