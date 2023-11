Decoração natalina será inaugurada dia 18 de novembro em Três Lagoas

As festividades alusivas ao natal começaram mais cedo este ano, em Três Lagoas. A prefeitura contratou uma empresa que já iniciou a montagem e instalação da iluminação e decoração natalina em diversos pontos da cidade.

Diferente dos anos anteriores, em que a inauguração natalina acontecia em dezembro, este ano, vai acontecer no dia 18 de novembro. A prefeitura se antecipou para que a população possa prestigiar a decoração por um tempo maior.

Segundo a prefeitura, este ano, os pontos decorados serão todos na área central, sendo eles: Avenida Antônio Trajano dos Santos – da igreja matriz até o Paço Municipal, e na Avenida Rosário Congro, da Feira Central até a região da NOB.

Além das ruas, haverá a montagem da Cidade do Natal, no estacionamento em frente ao galpão da Maria Fumaça, na Esplanada NOB, às margens da Avenida Rosário Congro, onde acontece a tradicional Festa do Folclore.

Neste período das festividades de natal terá início também o Festival Mix das Águas. Durante sete dias haverá shows, inclusive, com cantores nacionais. O evento acontece também neste mês de novembro.

