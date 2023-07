Decreto altera horário de início de expediente em órgãos públicos devido aos jogos do Brasil

Com base no Decreto Federal nº 11.458/2023, que institui a Estratégia Nacional para o Futebol Feminino, com o objetivo de promover, fomentar e incentivar a inserção e a manutenção de meninas e mulheres no futebol, a Prefeitura de Três Lagoas decretou alteração no expediente das repartições públicas municipais durante a Copa do Mundo FIFA de Futebol Feminino de 2023.

Com isso, conforme Decreto Nº 584, de 21 de julho de 2023, quando o Brasil joga contra o Panamá, o expediente já será iniciado às 9h15. Já no dia 2 de agosto, quando a seleção feminina enfrenta a Jamaica, o expediente será iniciado às 8h15.

Havendo alteração nos horários dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, os horários previstos serão alterados. Além disso, este Decreto não se aplica às repartições e aos servidores cujas atividades forem consideradas essenciais e que, por sua natureza, devam ocorrer de forma ininterrupta, em especial, as áreas de saúde e educação.