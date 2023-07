Decreto com restrições às armas gera polêmica

Deputados de oposição pedem suspensão de decreto com restrições às armas assinado pelo presidente Lula. O novo decreto faz uma ampla restrição na circulação e acesso a armas no país.

O decreto sobre o controle de armas foi assinado pelo presidente Lula na sexta-feira. A nova norma foi construída no Ministério da Justiça e Segurança Pública e estabelece redução da quantidade armas e munições acessíveis para civis.

Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, o novo conjunto de regras termina com o armamentismo irresponsável.

Entre as mudanças, estão a redução do limite de armas a que podem ter acesso caçadores, atiradores esportivos e colecionadores (CACS), a restrição de uso de alguns calibres, como o da pistola 9 mm, só para as forças de segurança, e a limitação de horário de funcionamento para clubes de tiro. O governo federal também vai migrar progressivamente do comando do exército para a polícia federal o controle dos equipamentos usados pelos CACS.

O decreto sobre a restrição de armas divide opiniões.

Veja reportagem sobre o assunto: