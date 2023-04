Defesa Civil alerta aos banhistas sobre nível do rio do Jupiá

No feriado, muitas pessoas aproveitam a folga para descansar nas beiras dos rios, mas é importante manter o cuidado nesses locais.

A Defesa Civil alerta a população que o nível de água do rio Jupiá subiu, portanto, as águas estão mais profundas. Os banhistas devem tomar cuidado com arraias e também possíveis cacos de vidro e latas que são jogadas no local e podem causar ferimentos. Além disso, não há sistema de segurança, nem banheiros.

A indicação é que a população passe o feriado no Balneário Municipal que está funcionando normalmente a partir das 8h na sexta-feira (21), bem como no final de semana, com entrada gratuita para qualquer idade. Para agendamento de quiosques (precisa pagar taxa) e mais informações, o contato é o (67) 99153-1229.