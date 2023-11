Defesa Civil de Três Lagoa alerta para nova portaria que obriga distribuição de água em eventos

A Defesa Civil de Três Lagoas emitiu um alerta com base na Portaria GAB-Senacon/MJSP Nº 35 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, datada de 18 de novembro de 2023, informando que as ondas de calor devem persistir até fevereiro de 2024, com previsão de temperaturas que podem ultrapassar os 40ºC. O órgão municipal destaca a importância de precauções adicionais para evitar impactos negativos à saúde da população durante esse período.

A recomendação da Defesa Civil é dirigida a todas as instituições esportivas, pessoas físicas e jurídicas que planejam realizar eventos e competições esportivas nos próximos meses. O alerta ressalta a necessidade de adotar medidas e providências que assegurem o bem-estar e a segurança dos participantes diante das condições climáticas extremas.

Entre as principais orientações, destaca-se a obrigatoriedade de disponibilizar água gratuitamente para os participantes, garantir áreas com sombra e evitar os horários de pico de temperatura, que geralmente ocorrem entre 9h30 e 16h. A Defesa Civil enfatiza que tais precauções visam prevenir casos de desidratação e outros problemas de saúde relacionados ao calor intenso.

A população em geral também é encorajada a adotar medidas preventivas, como a ingestão adequada de líquidos, o uso de roupas leves e a busca por locais frescos durante os dias mais quentes. A colaboração de todos é fundamental para minimizar os riscos associados às altas temperaturas e preservar a saúde de todos.

A Defesa Civil permanece vigilante e pronta para fornecer suporte e informações adicionais à população, monitorando de perto a situação climática e atuando proativamente na gestão de eventuais emergências.

* Com informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas