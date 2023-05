Defesa Civil alerta para risco de afogamentos

O coordenador da Defesa Civil Municipal de Três Lagoas, João Luis, fez um alerta para a população nesta quarta-feira (31) sobre os riscos de afogamento devido ao tempo de chuva.

O bairro Jardim Eldorado teve um média de 40 milímetros de chuva, o volume de água voltou a inundar o canal no local, por isso, a Defesa Civil reforça os cuidados que a população deve ter com as crianças e os adolescentes.

Confira: