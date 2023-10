Defesa Civil alerta sobre riscos de banho nas bacias de contenção da 2ª lagoa

O calor tem sido forte, em Três Lagoas e, com isso, muitas pessoas estão buscando se refrescar. Porém, algumas estão entrando em áreas de risco de afogamento e até de contaminação por doenças, mesmo com a presença de aviso alertando sobre o perigo destes locais.

Além da Cascalheira, Porto de Areia e Jupiá, tem sido comum algumas moradores, principalmente crianças, usarem as lagoas de contenção da segunda lagoa, como local de lazer. A Defesa Civil de Três Lagoas reforça o alerta sobre o risco que o local representa pelo fato de servirem de coleta da água da chuva que vem das ruas dos bairros ao redor.

De acordo com coordenador do órgão, João Luiz da Silva, além do risco de afogamento que as bacias de contenção da segunda lagoa representam, que por si só já é algo muito grave. Elas podem trazer doenças para quem entra em contato com a água, pois recebem os dejetos jogados nas ruas dos bairros adjacentes, como fezes de animais, lixo doméstico descartado indevidamente, animais mortos, entre outros.

Desse modo, além de ampliar a sinalização no local, a Defesa Civil autuará os responsáveis por essas crianças encaminhando denúncia às autoridades competentes para que tomem as devidas medidas.