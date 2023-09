Defesa Civil emite alerta sobre possíveis riscos da chegada de onda de calor

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Defesa Civil de Três Lagoas alertam a população para a chegada de uma intensa onda de calor ao município que pode elevar as temperaturas até os 42ºC, umidade relativa do ar baixa e possibilidade de vendavais e formação de temporais.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Três Lagoas, João Luiz da Silva, o inverno de 2023 foi um dos mais quentes dos últimos anos e a chegada desta onda de calor pode fazer com que o município registre recordes históricos de temperatura para o período.

Para se proteger, a Defesa Civil orienta que as pessoas se hidratem com frequência, principalmente idosos e crianças, falam o uso de protetor solar, dar preferência para vestimentas mais leves, fazer alimentação mais leve, dando prioridade para frescas, além de evitar a exposição ao sol e a prática de exercícios ao ar livre em horários mais críticos do dia, entre as 10h e 16h.

Atenção aos animais! Sempre deixá-los em local arejado e com sombra e disponibilizar água fresca com frequência. Além disso, deve evitar passeios, tanto devido ao calor extremo, quanto pela possibilidade de queimadura nas patas dos pets em asfaltos e concretos.

Devido ao alerta para a possibilidade de vendavais e temporais, a orientação é que evite deixar veículos debaixo de árvores grandes ou locais de risco de alagamento. Além disso deve-se evitar ficar em lugares abertos e descampados durante tempestades.

Em casos de urgência e emergência, população pode entrar em contato através dos seguintes telefones:

Defesa Civil: (67) 991848429/ 199

Semea: (67) 9182-3258 – Em caso de queda de árvore em via pública;

Trânsito: (67) 99221-7147

Corpo de Bombeiros: 193;

Assistência Social: (67) 3929 1833 / 98139-0994