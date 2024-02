Defesa Civil irá realizar ações de combate à dengue em Três Lagoas nesta terça-feira

Nesta terça-feira (20), a Defesa Civil de Três Lagoas se unirá à campanha nacional de combate à dengue, coordenada pelo Ministério da Saúde, pela Coordenadoria Nacional e Estadual de Proteção e Defesa Civil. O objetivo é intensificar as ações de prevenção e conscientização sobre a doença na cidade.

A mobilização terá início às 7h30, com uma ação posto de fiscalização na entrada da cidade, na divisa com o estado de São Paulo, onde equipes realizarão um trabalho de conscientização e panfletagem com motoristas e passageiros que transitam pela região.

Essa iniciativa visa sensibilizar a população sobre a importância de adotar medidas preventivas para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Além disso, ao longo da semana, as equipes da secretaria de Saúde, em conjunto com os departamentos responsáveis pelo enfrentamento da dengue, realizarão diversas ações em toda a cidade. Essas atividades culminarão em uma grande operação no centro comercial de Três Lagoas, agendada para o dia 27 de fevereiro.

Durante essa ação, múltiplas equipes estarão empenhadas em atividades de conscientização, distribuição de panfletos informativos e na identificação e eliminação de focos de reprodução dos mosquitos transmissores. Uma novidade deste ano é a utilização de drones, que sobrevoarão a região em busca de possíveis focos de reprodução nos telhados, como calhas entupidas e lajes com poças de água.

A participação da população é fundamental nessa campanha. É essencial que cada cidadão esteja atento ao seu entorno, eliminando recipientes que possam acumular água parada e se tornar criadouros do mosquito. A colaboração de todos é fundamental para o sucesso das ações de combate à dengue e para a proteção da saúde de toda a comunidade.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas