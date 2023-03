Defesa Civil orienta sobre o que fazer em casos de temporais

Devido ao intenso volume de chuvas e rajadas de vento em Três Lagoas, a Defesa Civil juntamente com a prefeitura, disponibilizou um guia de cuidados que precisam ser tomados antes e durante as ocorrências.

Chuvas fortes em um curto espaço de tempo aumentam as chances de alagamento e inundações. Se isso acontecer, procure um lugar seguro mais próximo onde você e a sua família possam se alojar. Desconecte aparelhos da corrente elétrica para evitar acidentes e feche o registro de água. Retire todo o lixo e leve para uma área não sujeita a invasão da água. Feche bem portas e janelas.

De forma preventiva é preciso jogar o lixo no lugar destinado para ele. Evite jogar lixo em terrenos baldios ou na rua. Não obstrua com entulhos os bueiros para que a água possa escoar. Limpe periodicamente o telhado e as canaletas de água para evitar entupimentos.

A chance de um raio atingir uma pessoa é de uma em um milhão. Entretanto, boa parte de mortes e ferimentos acontecem quando pessoas estão proximas a queda.

Quando houver incidência de muitos raios, não permaneça em locais ou em veículos que não ofereçam proteção. Não estacione próximo a árvores ou linhas de energia elétrica. Não fique em estruturas altas como torres, morros, topos de prédio e também evite áreas abertas como quadras esportivas. Não se abrigue também debaixo de árvores isoladas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dentro de casa não use telefone com fio. Celulares precisam estar fora da tomada. E por falar nelas, permaneça longe e também de canos, janelas e portas metálicas. Não toque em equipamentos elétricos que estejam ligados na tomada.

Os granizos, que são pequenas pedras de gelo, podem danificar telhados, veículos e até ferimentos em pessoas ou animais de estimação.

Se verificar a presença de granizo, abrigue-se em um local seguro devido ao risco de inundação. Não se abrigue debaixo de estruturas metálicas frágeis. Evite ainda engarrafamentos em ruas e avenidas afetadas pela chuva de granizo.

Se presenciar riscos de desabamento, comunique aos vizinhos sobre o perigo, se eles estiverem nestas áreas. A situação também deve ser informada ao Corpo de Bombeiros, Samu e Defesa Civil. Convença as pessoas em risco a deixarem seus imóveis durante as chuvas.