Defesa Civil promove a 'Campanha do Agasalho' em Três Lagoas

A Defesa Civil de Três Lagoas abre as portas para a solidariedade e está arrecadando agasalhos e cobertores novos e seminovos. A campanha já começou e estará atuante enquanto permanecer o frio. O coordenador do órgão, João Luis da Silva, destaca que a meteorologia prevê dias de temperaturas muito baixas, sendo esta a motivação principal da "Campanha do Agasalho", promovido pela Defesa Civil.

“A Secretaria Municipal de Assistência Social faz um trabalho primoroso e tem uma ampla equipe de cobertura neste assunto, mas, toda ajuda é bem-vinda. Por isso, pedimos a ajuda das pessoas para que doem aquela blusa, casaco ou cobertor que não usam mais e esteja em bom estado”, disse.

O material arrecadado será entregue às famílias em situação de vulnerabilidade e projetos sociais. O ponto de arrecadação é na sede da própria Defesa Civil, localizada na avenida Rosário Congro, em frente ao ponto de ônibus, da Praça Ramez Tebet, no Centro de Três Lagoas.