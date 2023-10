Deficiente tem nariz quebrado por menor de idade durante roubo

Um homem, de 47 anos, teve o nariz quebrado por um adolescente durante um assalto, na noite desta quinta-feira (5), na rua Doze, no bairro Vila Piloto, em Três Lagoas.

Por volta das 23h, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência em um bar, situado no bairro Vila Piloto. A denúncia apontava que uma pessoa com deficiência de fala, havia sido esfaqueado por um assaltante durante um roubo. No entanto, ao chegarem ao local, os policiais não encontraram as partes envolvidas na situação, pois a vítima já havia sido socorrida pelos bombeiros.

A equipe da Rádio Patrulha dirigiu-se ao Hospital Auxiliadora, onde manteve contato com a vítima, que, devido à sua deficiência de fala, comunicou-se por meio de gestos. O homem explicou aos militares que um indivíduo o havia abordado, agredido com um soco no rosto e roubado sua carteira, que continha R$70,00, antes de fugir.

Após colher o relato da vítima, os policiais retornaram ao local do incidente, onde os moradores informaram que o suspeito do roubo e da agressão contra o deficiente seria um menor, aproximadamente com 16 anos de idade e residente naquela região. No entanto, nenhuma das testemunhas tinha conhecimento do endereço exato do jovem.

Com base nas descrições fornecidas, os policiais realizaram buscas pelo bairro, mas não conseguiram localizar o suspeito. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) como lesão corporal e roubo, onde será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil.