Definida programação para 12º Torneio de Pesca Esportiva de Três Lagoas

O 12º Torneio de Pesca Esportiva de Três Lagoas vai acontecer entre 27 e 29 de abril, no Balneário Municipal Miguel Jorge Tabox e promete atrair turistas e movimentar a economia da cidade, além de proporcionar muita diversão para os amantes da pesca e para os que gostam de shows.

A programação do evento que é promovido pela Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas (APETL) já está definida. Além da competição da pesca do tucunaré, o evento terá praça de alimentação e exposição de diversos produtos. Neste ano, as atrações principais serão a dupla João Bosco e Vinicius e a cantora Lauana Prado, além dos artistas locais, como Neto & Jr, entre outros.

Segundo o presidente da APETL, Júlio Roberto da Silva, o torneio de pesca recebe o apoio da Prefeitura de Três Lagoas e do Governo do Estado. Os portões serão abertos, mas a associação pede para quem puder, levar um quilo de alimento não perecível. Os produtos arrecadados são doados para o Hospital Auxiliadora.

As inscrições para o torneio já estão abertas e, segundo Júlio Roberto, a expectativa é que cerca de 350 equipes participem, assim como no ano passado, totalizando mais de 600 pescadores participando das provas. “Já é um torneio tradicional e cada vez mais o número de participantes vem aumentando. A gente tenta dar uma controlada porque a estrutura no balneário já está no limite”, comenta.

O valor da inscrição é R$ 500 para dupla ou trio. Os prêmios são uma lancha, barcos e motores de polpa, entre outros. O presidente da APETL, Júlio Roberto, destaca que este evento é importante para o fomento do turismo e da economia de Três Lagoas, pois neste período, hotéis, bares, restaurantes e lanchonetes ficam lotados. “Ao longo dos anos o evento vem crescendo e tem conseguido dar uma movimentada bem legal no comércio. Isso é importante para o município e uma das premissas da associação é gerar esse fluxo”, ressalta. Além disso, destaca que é importante para divulgar o potencial turístico de Três Lagoas. “Temos recursos naturais de sobra e rios maravilhosos. Agora, precisamos melhorar a questão da infraestrutura para as pessoas que vêm de fora poderem se hospedar bem na cidade e utilizar suas embarcações, isso é importante”, acrescenta.

ACESSO

Júlio acredita que neste ano o torneio estará ainda mais organizado, já que a prefeitura ampliou o estacionamento na entrada do balneário e duplicou um trecho da rodovia de acesso ao ponto turístico, o que deve facilitar, principalmente nos dias de shows. No ano passado, houve congestionamento na via de acesso ao balneário no show do Jads e Jadson. “Esperamos acomodar melhor as pessoas e melhorar o fluxo até o balneário”, destaca.