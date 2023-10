Definido o consórcio que fará o estudo de concessão da BR-262

O Consórcio Consultores Rodoviários, formado pelas empresas Moysés & Pires Sociedade de Advogados (SP), Proficenter Negócios em Infraestrutura Ltda (SP), Infraplan Consultoria Ltda (MG), Vallya Avisos Assessoria Financeira Ltda (SP), Pavesys Engenharia S/S Ltda (RS) e Ecoworld Consultoria e Administração Eireli (SP), foi contratado pelo governo do Estado para fazer os estudos de concessão das rodovias estaduais MS-040, MS-338 e MS-395 e trechos das rodovias federais BR-262 e BR-267.

O estudo faz parte do processo de concessão à iniciativa privada dessas rodovias, que abrange nove municípios: Campo Grande, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Bataguassu, Água Clara, Três Lagoas, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina e Anaurilândia.

Segundo o governo do Estado, o objetivo do estudo é a adequação de capacidade, reabilitação, operação, manutenção e conservação das rodovias estaduais MS-040 (trecho: Campo Grande a Santa Rita do Pardo), MS-338 (trecho: Santa Rita do Pardo – entroncamento da MS-395) e MS395 (trecho: entroncamento da MS-338 – Bataguassu) e das rodovias federais BR262 (trecho: Campo Grande – Três Lagoas, e BR-267 (trecho: Nova Alvorada do Sul – Bataguassu), mediante concessão comum, a fim de ampliar suas condições de trafegabilidade, garantir a segurança de seus usuários, bem como estimular o desenvolvimento socioeconômico regional.

O governador Eduardo Riedel afirmou que o Estado permanece com a parceria da União na delegação das rodovias federais. “Tenho conversado com o governo federal para delegar ao Estado e a gente faz a concessão. Tem funcionado bem. Já temos uma concessão nesse mesmo modelo. A concessão da MS-112 foi realizada com os trechos das BRs 158 e 436. Deu certo”, destacou.