Definidos os atletas do xadrez que irão representar Três Lagoas no estadual

Alunos de diversas escolas públicas e privada participaram das seletivas de xadrez para representar Três Lagoas no Campeonato Estadual Escolar de Xadrez.

Os atletas entre 15 e 17 anos, de 24 instituições de ensino, competiram no sistema suíço, onde cada atleta disputa a melhor de cinco partidas. Aquele que obtiver mais pontos se consagra como campeão.

Foram 24 alunos inscritos sendo oito atletas de escolas públicas e dois de escolas particulares. Eles competem todos contra todos e o vencedor é escolhido pela pontuação. Aquele que obtiver o maior número de vitória, é o campeão”, explicou o professor Rodrigo Oliveira.

“Foi uma expectativa enorme por essa categoria, porque, ano passado não houve jogos nessanos jogos escolares de 15 a 17 anos, e esse ano a Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) vai realizar essa etapa estadual, e eles estão muitos ansiosos.” disse o professor. O Campeonato Estadual Escolar de Xadrez acontece no dia 3 de junho, em Campo Grande, onde deve reunir os melhores atletas da modalidade de todo o Estado. Três Lagoas, segundo Rodrigo, tem representantes com condições de trazer para a cidade o título de campeão, principalmente na categoria mirim, na qual compete o aluno da Escola Estadual João Magiano Pinto, Arthur Neres, que é promessa de medalha. “Ano passado o Arthur foi vicecampeão na etapa estadual e classificou foi para o Campeonato Brasileiro, quando se consagrou campeão na série bronze”, destacou o professor.

O xadrez desenvolve no aluno o raciocínio lógico e o nível de concentração dos estudantes, contribuindo para o aprendizado em sala de aula. O jogo é importante na educação, pois, além de abordar um esporte saudável, acaba também despertando simpatia nos educandos e auxiliando em aspectos cotidianos. A prática do xadrez desenvolve habilidades tendo como destaque: memória, concentração, planejamento e tomadas de decisões. O xadrez é considerado como um excelente suporte pedagógico visto que se relaciona com diversas disciplinas, tais como: Matemática; Artes; História; Geografia, além da Ética, etc. Vale ressaltar que, Três Lagoas também conquistou a medalha de bronze no estadual de xadrez em 2022. E os classificados que irão representar Três Lagoas no Estadual são, Ivana Santana Correia, da escola Padre João Tomes e Thiago Campos de Oliveira, da escola Jomap.