Definir metas com antecedência para 2024 pode trazer benefícios

Fim de ano chegando e a expectativa para 2024 tem aumentado para os três-lagoenses. Porém, muitas pessoas ainda não têm metas e sonhos traçados para o próximo ano. Mas o quanto antes for definido as prioridades maiores serão as vantagens para alcançar os objetivos.

A técnica em pesquisa, Jaíne José, já aproveitou os últimos dias de fim de ano para traçar as prioridades e sonhos a serem realizados em 2024. Já o Lucas Soares mudou de São Paulo para Três Lagoas focado em novas oportunidades de emprego, para começar o ano que vem com novas perspectivas de vida.

A virada de ano pode trazer impactos na saúde mental do ser humano. O encerramento de um ciclo e o início de outro, podem criar expectativas de mudanças para algo positivo. Mas é importante cada pessoa fazer um exercício de consciência consigo mesmo para definir quais serão as conquistas para o próximo ano.

Para a neuropsicóloga, Cláudia Moreira, o mais importante na hora de definir as metas para o próximo ano é observar os aprendizados que 2023 proporcionou e definir quais serão os próximos passos a serem melhorados neste novo ciclo que iniciará. “O ser humano é influenciado pelo ambiente onde vive e o mesmo ocorre de forma reversa”, explicou.

