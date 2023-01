Delegação de MS participa nos EUA da maior feira de varejo do mundo

Todos os anos, a cidade de Nova Iorque recebe a maior feira de varejo do mundo, a Retail’s Big Show, promovida pela NRF (National Retail Federation), a Federação Nacional do Varejo americano. O evento realizado no Jacob Javits Convention Center é voltado para a gestão de negócios do setor varejista e reúne empresários, executivos e profissionais de vários países.

Este ano, a delegação da Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul contou com 21 pessoas, entre empresários e gestores, além de técnicos do Senac, Sesc e Sebrae para uma imersão no mundo dos negócios varejistas. Durante a feira é possível conhecer e trocar experiências sobre inovação, mercado financeiro, estratégia, tecnologia, cases de marcas globais, entre outros temas ligados ao setor.

Nos Estados Unidos, o varejo é o maior empregador privado, contribuindo com US$ 3,9 trilhões para o PIB anual e sustentando um em cada quatro empregos país – 52 milhões de americanos trabalhadores.

Para o diretor regional do Senac-MS, Vitor Mello, a feira da NRF serve de “inspiração para o nosso planejamento estratégico”.

O sommelier executivo da 067 Vinhos ficou impressionado com uso da inteligência artificial sendo usada no processo logístico. Um veículo autônomo, já em uso por algumas empresas, estava em exposição durante a feira. “Imaginei um caminhãozinho adega fazendo as entregas do meu produto pela cidade, no tempo certo, com segurança, na temperatura certa. Eu já conhecia a tecnologia, mas ver pessoalmente foi outra coisa”, disse Jonas Nascimento.

Após acompanhar a Retail’s Big Show, os sul-mato-grossenses fizeram visitas técnicas a 12 organizações do setor do varejo.

“O Network que a gente consegue desenvolver é muito importante [...] E aqui está todo mundo tentando entender o comportamento do consumidor neste pós-pandemia”, disse o representante comerical, Adriano Carneiro.

Por mais de um século, a NRF tem sido uma voz para todos os varejistas e todos os empregos no varejo, educando, inspirando e comunicando o poderoso impacto que o varejo tem nas comunidades locais e nas economias globais.

Esta semana a NRF anunciou que a Retail’s Big Show se expandirá para a Ásia-Pacífico a partir de 2024 com uma nova conferência e exposição anual que deve atrair milhares de varejistas e parceiros de negócios de toda a região. O primeiro NRF 2024: Retail’s Big Show Asia Pacific será realizado de 11 a 13 de junho de 2024, no Sands Expo and Convention Center em Cingapura, seis meses após o NRF 2024: Retail’s Big Show na cidade de Nova York.