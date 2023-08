Delegacia da Mulher deflagra operação e cumpre mandados em Três Lagoas

A Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (DEAM), deflagrou a Operação ‘Bellatrix’, onde estão sendo cumpridos mandados de prisão contra autores de violência doméstica, em todo o Estado.

Em Três Lagoas foram cumpridos dois mandados de prisão. Esta operação faz parte das ações do Agosto Lilás, destacou a delegada Leticia Mobis, titular da DAM.

A Operação acontece em todo o Mato Grosso do Sul, simultaneamente em diversos municípios do Estado, e conta além da DEAM de Campo Grande, com as outras 11 Delegacias de Atendimento do interior de nosso Estado (Corumbá, Aquidauana, Jardim, Ponta Porã, Dourados, Bataguassu, Coxim, Paranaíba, Fátima do Sul, Nova Andradina, Naviraí). Estão sendo cumpridos mais de 50 mandados em todo o Estado.

A operação recebeu o nome de ‘BELLATRIX’, a terceira estrela mais brilhante da constelação de Orion e a 27ª mais brilhante do céu noturno. O nome Bellatrix vem do latim e significa guerreira.