Demandas para a agricultura familiar são debatidas em conferência

Agricultores familiares se reuniram em Três Lagoas na última sexta-feira (15), para a Conferência Regional da Agricultura Familiar. O objetivo do evento foi o de ouvir os pequenos produtores rurais de Três Lagoas e região e encaminhar as principais demandas ao Poder Executivo.

O evento aconteceu no anfiteatro da UFMS – Campus I – com a presença de produtores rurais e autoridades das cidades de Água Clara, Aparecida do Taboado, Brasilândia, Cassilândia, Inocência, Paranaíba, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas.

A proposta do Governo do Estado é conhecer as demandas, o processo de produção e a realidade deste setor em cada região de Mato Grosso do Sul, a fim de definir políticas públicas e investimentos que atendam às necessidades e contribuam com a agricultura familiar dos municípios.

Em Três Lagoas, a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) realizou a entrega de 5 maquinários agrícolas para associações ligadas à agricultura familiar da cidade.

Veja reportagem sobre o assunto: