Denúncia anônima leva militares até traficantes no bairro Vila Piloto

A Polícia Militar realizou a prisão de dois homens, de 25 e 37 anos, por tráfico de drogas, na tarde desta terça-feira (13), na rua 38, no bairro Vila Piloto, em Três Lagoas.

Após denúncias anônimas por meio do telefone 190 da Polícia Militar, de que dois homens teriam desenterrado drogas em uma residência no bairro, os militares foram até o local, e encontraram os suspeitos. Eles estavam sentados no quintal do imóvel separando algo em uma mesa.

Devido a casa não ter muros, os militares perceberam a ação suspeita e os suspeitos viram a viatura e tentaram fugir, mas foram impedidos. Questionados sobre o local, a dupla apenas relatou não morar lá.

Na mesa os policiais encontraram 155 gramas de crack, 342 gramas de cocaína, três balanças de precisão e um aparelho celular, além de um balde onde os produtos estariam embalados para serem enterrados na frente do local. A dupla negou o crime. Mas foi levada até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas.