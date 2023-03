Departamento de Habitação está com alguns serviços suspensos até sexta-feira

A Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas (SEGOV) informa que devido obras de reforma e melhoria no Departamento de Habitação, alguns atendimentos estarão suspensos, voltando ao normal na segunda-feira (20).

De acordo com a Diretoria do Departamento de Habitação, os atendimentos que não necessitem do sistema online estão sendo realizados normalmente, porém emitir boletos, fazer novação de dívidas, realizar troca de titularidades, dentre outros, não está sendo possível realizar.

SERVIÇO

O Departamento de Habitação fica localizado à Rua Orestes Prata Tibery, 457 – Centro e, para mais informações, o cidadão pode ligar ou mandar mensagem (apenas texto) de Whastapp para 67 99106-1681.