Departamento realizará ações na Semana Nacional do Trânsito

Em todos os meses do ano, mas de forma concentrada em setembro, os órgãos e entidades do sistema nacional de trânsito empenham-se em suas atividades de educação, fiscalização e engenharia para, de forma conjunta, trabalhar na construção de vias e espaços mais seguros durante a Semana Nacional do Trânsito que vai acontecer de 18 e 25 de setembro.

Em Três Lagoas, o Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagoas realizará uma série de atividades alusivas à educação no trânsito.

Nesta semana, inclusive, o Setor de Educação no Trânsito já iniciou, inclusive, campanha educativas voltadas para os deficientes físicos. A ação contou com a participação dos alunos de projetos sociais.

