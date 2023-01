Departamento vai intensificar campanhas educativas no trânsito

Coordenar o trânsito na entrada do bairro Jardim dos Ipês. Esse é o objetivo do semáforo que foi instalado no cruzamento das avenidas Rosário Congro com a João Thomes, no bairro 5ª da Lagoa.

Após a pavimentação da avenida Rosário Congro, no trecho da Ranulplho Marques Leal, sentindo bairro Quinta da Lagoa, houve um aumento considerável de veículos nesse trecho.

Além desse semáforo, segundo o diretor de Trânsito, Flávio Thomé, em breve, também entrará em funcionamento o semáforo na avenida Ponta Porã, na entrada do bairro Vila Piloto.

Além de sinalização, o diretor informou que o Departamento vai intensificar neste ano as campanhas educativas, diante da quantidade de imprudência e acidentes de trânsito registrados na cidade.

Confira a reportagem abaixo: