Usuário de drogas faz ameaças contra os pais e acaba preso pela Polícia Militar

Um homem, de 38 anos, usuário de drogas, acabou preso pela Rádio Patrulha da Polícia Militar após ameaçar os pais para lhe entregarem dinheiro para consumo de entorpecentes. O fato ocorreu no domingo (22), no bairro Vila Zuque, em Três Lagoas.

Em contado com o pai do suspeito, ele relatou que o filho constantemente é agressivo e violento com a família, devido ao vício em drogas. Por diversas vezes, o suspeito ia até a casa do pai querendo dinheiro para comprar drogas. Ao fazer uma consulta no sistema de Justiça, a PM informou que não foi constatado medidas restritivas contra o suspeito.

Durante a checagem ao banco de dados, foi encontrado um mandado de prisão contra o suspeito, expedido pela 1ª Vara Cível de Três Lagoas. Ele recebeu voz de prisão e foi levado para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Continue Lendo...

Após a prisão do filho, a família foi orientada pelos policiais para buscar junto à Justiça uma medida protetiva contra o suspeito.