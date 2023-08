Quarta-feira (2), será de temperaturas elevadas, seco e baixos valores de umidade relativa do ar, em Três Lagoas.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), nesta semana a amplitude térmica está mais acentuada, com as manhãs mais frias e durante o dia elevação da temperatura. E não tem previsão de chuva, o ambiente atmosférico se torna propício para a ocorrência de incêndios florestais.

Em Três Lagoas, a mínima registrada foi de 14°C, e a máxima pode chegar aos 31°C.