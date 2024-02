Deposito de gás é arrombado e furtado no bairro Santa Rita

Um comerciante foi surpreendido, na manhã desta terça-feira (20), ao chegar para trabalhar e encontrar o seu depósito de gás violado e furtado por ladrões. O caso ocorreu na rua Otávio Sigefredo Roriz, no bairro Santa Rita, na região Sul de Três Lagoas.

Por volta de 6h25, a Polícia Militar foi acionada. O proprietário do estabelecimento comercial se deparou com a tela de alambrado e a porta metálica danificadas. A equipe da Rádio Patrulha compareceu ao local, mas os suspeitos já haviam fugido.

Após cortarem a tela e arrombarem a porta do escritório, os criminosos conseguiram acessar o caixa e levar a gaveta com algumas moedas, deixando prejuízo para a vítima. O caso foi registrado na 3ª Delegacia de Polícia Civil.

A onda de furtos em comércios e residências, em Três Lagoas, teve um aumento no final de 2023 e permanece elevada neste ano. Diante dessa situação, a Polícia Militar e a Polícia Civil pedem para que os moradores denunciem através do telefone 190 ou pelos números (67) 3524-3224 da 3ª DP, (67) 3919-1500, da 1ª DP, ou ainda no telefone da 2ª DP, que é o (67) 3919-2800.