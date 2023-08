Deptran promove abordagem educativa de trânsito nesta quinta-feira

Como forma de divulgar e reforçar as medidas de enfrentamento à violência contra mulher, nesta quinta-feira (10), será realizado uma abordagem educativa de trânsito, em Três Lagoas.

A ação é promovida Gabinete De Gestão Integrada De Trânsito (GGIT) que é presidido pelo Departamento Municipal de Trânsito (Deptran), da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), e acontecerá em frente ao campus I da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), a partir das 8h30, e contará com a participação dos membros do GGIT e convidados.