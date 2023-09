Deptran promove ações da Semana Nacional do Trânsito

Dos dias 18 a 25 de setembro acontecerá a Semana Nacional do Trânsito, mesmo com as ações realizadas em todos os meses, neste período de forma mais concentrada, órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito empenham-se em suas atividades de educação, fiscalização e engenharia para, de forma conjunta, trabalhar na construção de vias e espaços mais seguros e sustentáveis ambientalmente.

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Departamento de Trânsito (Deptran), da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra) realizará diversas ações em alusão a data.

Neste ano o tema central da semana é “No trânsito, escolha a vida”, as campanhas serão com intuito de direcionar as atividades para a mobilização da sociedade em busca de uma cultura de segurança no trânsito mais sólida e consistente.

Durante toda a semana no período da tarde haverá lives e quiz na plataforma virtual da Diretoria Instagram @deptrantl.

Confira a agenda da Semana Nacional de Trânsito em Três Lagoas

Dia 18 (segunda-feira) – 8h30 – palestra CEI Diógenes de Lima

Dia 19 (terça-feira) – 8h – Participação na Câmara Municipal de Três lagoas

Dia 20 (quarta-feira) – 8h30 e 14h30 – Blitz educativa

Dia 21 (quinta-feira) – 11h – Palestra Kidy Calçados

Dia 22 (sexta-feira) – 07h e 13h – Palestra Sesc