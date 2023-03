Deputado Amarildo Cruz continua internado em estado grave

O deputado estadual Amarildo Cruz (PT) continua internado em estado grave no Hospital Procon, em Campo Grande. A morte do deputado chegou a ser noticiada, mas o chefe de gabinete do parlamentar, Paulo Barbosa, nega.

O estado de saúde do deputado, no entanto, segundo Paulo, inspira cuidados.

Amarildo tem 60 anos e está internado desde terça-feira (14), no Hospital Proncor, em Campo Grande. Ele teria sofrido uma parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimado.

O parlamentar participou da sessão de terça-feira, quando foi internado. No dia seguinte, teve uma piora no quadro clínico, sendo entubado e precisou de passar por diálise.