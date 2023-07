Deputado federal visita municípios para fortalecer direita em MS

O deputado federal mais votado em Mato grosso do Sul, Marcos Pollon, assumiu à presidência do Partido Liberal (PL), no Estado, com o compromisso de visitar a maioria dos municípios sul-mato-grossenses, no prazo de 15 dias, período de recesso parlamentar na Câmara Federal.

Em Três Lagoas, o deputado se reuniu nesta terça-feira (18), com lideranças do PL e de outros partidos, e com representantes de entidades, como Sindicato Rural, Associação Comercial, Associação de Bares e Restaurantes, entre outras.

O fortalecimento do PL e da direita em Mato Grosso do Sul e no Brasil, segundo o deputado federal, começa antes mesmo das eleições municipais de 2024. Por esse motivo, está percorrendo os municípios com o objetivo de estruturar os diretórios municipais e os movimentos de direita.

Durante o encontro em Três Lagoas, o ex-presidente Jair Bolsonaro participou por vídeo chamada e falou da importância desses encontros para o fortalecimento da direita.

