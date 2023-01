Dermatologista alerta sobre cuidados com a pele no Verão

O sol não dá descanso e estamos na estação mais quente do ano: o Verão. Esse é um período que muitas pessoas aproveitam para curtir a praia, viajar em férias. E se alguém não foi para o mar, com certeza, acaba indo para rios, ranchos, balneários. Apesar das chuvas no mês de janeiro, em Três Lagoas, o clima abafado e quente, gera algumas recomendações neste período.

A dermatologista Sabrina Cunha destaca que durante as viagens e o período de esposição solar, devemos ter atenção redobrada com a pele. A insolação é uma condição que acontece quando a temperatura corporal ultrapassa os 40°C, fazendo com que o mecanismo de transpiração falhe e o corpo não consiga se resfriar. Por isso, a dica é se manter protegido.

