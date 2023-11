Desafio MTB 6 Horas de mountain bike será em dezembro

Três Lagoas vai sediar no início do próximo mês, mais uma evento de mountain bike. É o Desafio MTB 6 Horas, que será realizado nos dias 2 e 3 de dezembro, no Balneário Municipal “Miguel Jorge Tabox”.

Segundo um dos organizadores do evento, Afonso Brandão, no dia 2 haverá o Desafio MTB Kids, e a entrega dos kits para os participantes da categoria principal, que será realizada no domingo.

A premiação será mais de R$ 5 mil para a categoria elite e mais de 200 troféus para os participantes. Além da competição, haverá ainda várias atrações no balneário municipal.

Acompanhe abaixo a entrevista sobre o assunto: