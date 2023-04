Desafios e sugestões pautam audiência

Na noite de quarta-feira (5) aconteceu a segunda audiência pública, que visa dar embasamento para a elaboração do primeiro Plano Municipal da Primeira Infância.



Presidindo a audiência pública, o presidente da Câmara, vereador Cassiano Maia lembrou das prioridades do mandato e citou que já existe o Plano Nacional da Primeira Infância em grandes cidades do país, aquelas intituladas como melhores em desenvolvimento, já tem um plano municipal. Tendo este entendimento, o vereador afirmou que propôs a criação do plano para Três Lagoas, que foi acolhido pelo prefeito Ângelo Guerreiro.



“A nossa intenção nasceu no mês de fevereiro de 2022 e se concretizou através de um decreto municipal, publicado em 16 de maio de 2022, que dispõe sobre o Plano Municipal da Primeira Infância e que constitui a comissão municipal da Primeira Infância, para coordenar a o plano”, destacou Cassiano.



Durante a audiência aconteceu a palestra da Liliane Garcez, mestre em Educação, pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo; psicóloga formada pelo Instituto de Psicologia e administradora pública pela Escola de Administração, da Fundação Getúlio Vargas.