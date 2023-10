Desaparecimento de pessoas aumenta em Três Lagoas

Em minutos a vida de uma família inteira pode mudar para sempre. O desaparecimento de uma pessoa sem nem um tipo de comunicado é um fenômecomplexo, além das diversas circunstâncias em que podem ocorrer.

Entre 2020 e 2023, houve um aumento de 80% nas ocorrências de desaparecimento de pessoas em Três Lagoas. Segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), 47 pessoas despareceram no município, entre janeiro a outubro de 2023, igualando-se ao total de casos notificados em 2022.

Ainda de acordo com o levantamento da Sejusp, o mês de setembro destacou-se como o período com o maior número de registro de desaparecidos, totalizando nove ocorrências. Conforme as autoridades locais, esse número tem aumentado a cada ano.

Todos os anos, cerca de 40 mil crianças e adolescentes desaparecem no Brasil, entre 10% e 15%, não retornam para suas casas, segundo a Associação Brasileira de Busca e Defesa das Crianças Desaparecidas (ABCD).

Entre 2017 a 2021, foram registrados 7.470 boletins de ocorrências de desaparecidos, sendo 313 somente relacionamentos ao desaparecimento de crianças entre a 0 e 11 anos de idade, conforme relatório da Sejusp.

Desaparecimento

Todo ser humano cujo paradeiro é desconhecido, não importando a causa de seu desaparecimento, até que sua recuperação e identificação, são consideradas incomuns e suspeitas.

O desaparecimento de uma pessoa é considerado também quando um indivíduo se ausenta de maneira incomum, como não chegar no horário habitual em determinado local de costume, como casa, trabalho ou escola, e não comunicar o motivo pelo qual não compareceu.

O que fazer

Para ajudar a resolver os casos, a Polícia Civil orientou que se uma pessoa desaparecer é fundamental registrar um boletim de ocorrência, que pode ser feito mesmo que não tenha completado 24 horas após o ocorrido.

Com o registro feito, a polícia iniciará investigações para localizar a pessoa desaparecida, com base nas informações fornecidas no depoimento de quem fez o boletim.

Após isso, um alerta será emitido para as forças de segurança em todo o país. Se o indivíduo for localizado distante da residência, as autoridades policiais são notificadas, para tomada de ação imediata de resgaste.

Cuidados

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul informou alguns cuidados que podem fazer a diferença e evitar eventuais desaparecimentos, como por exemplo, desde cedo ensinar a criança o nome completo dos pais ou responsáveis, o número do telefone de casa ou celular, oriente a criança a não dar informações a qualquer estranho que se aproxime, oriente a criança a não receber doces, balas e brinquedos de desconhecidos e garanta que a criança esteja sempre acompanhada de alguém de confiança da família.

Outras dicas também como tire o RG de seu filho o quanto antes, procure saber quem são os amigos da criança e preste atenção no comportamento de famílias cujos pais evitem contato da criança com a vizinhança, não deixe as crianças com pessoas desconhecidas, nunca tire os olhos de seu filho pequeno em locais de grande movimento, quando for pegar seu filho em algum lugar chegue na hora combinada e oriente a escola no caso de algum estranho aparecer para pegar seu filho.