Desentendimento entre vizinhos por conta de som alto termina na delegacia no Novo Oeste

Som alto e perturbação do sossego foi o motivo para o desentendimento entre vizinhos, no condomínio Ema, no Bairro Novo Oeste, em Três Lagoas.

O caso aconteceu por volta das 22h51, do sábado (11), quando uma mulher, de 45 anos, acionou a Polícia Militar, pelo 190.

No local a equipe do 2°Batalhão de Polícia Militar, a mulher que solicitou a presença da PM, relatou que se sente incomodada com som alto e fora de hora vindo do comércio vizinho, e que já tinha registrado vários boletins de ocorrências.

Ambos foram encaminhados para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), de Três Lagoas.