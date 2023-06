Desfile marca os 108 anos de Três Lagoas

Segundo a Prefeitura de Três Lagoas, cerca de seis mil pessoas prestigiaram o tradicional desfile cívico- militar em comemoração aos 108 anos de emancipação política e administrativa do município.

O desfile era para ter acontecido no período da manhã, mas devido à chuva, foi transferido para o período da tarde. Mesmo com o frio, o desfile teve um bom público.

O tema do desfile foi: “Três Lagoas 108 de história, educação, cultura e desenvolvimento”. Segundo a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 1.300 pessoas desfilaram representando, entidades, secretarias, diretorias, escolas públicas e privadas, entre outros organisnos da sociedade civil, além de bandas de fanfarras de outras cidades que abrilhantaram a festa.

O prefeito Ângelo Guerreiro destacou que o desfile é uma tradição, um momento de celebração para comemorar o aniversário da cidade.

O secretário da Casa Civil de Mato Grosso do Sul, Eduardo Rocha, esteve presente, representando o governo do Estado, destacou que Três Lagoas vive um bom momento na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro. Ressaltou também que o governo do Estado é parceiro da cidade, e que tem investido em várias obras no município.

FESTA DO FOLCLORE

Durante o desfile, o prefeito Ângelo Guerreiro adiantou que em agosto será realizada a tradicional Festa do Folclore e anunciou três atrações para essa festa: Mato Grosso & Mathias, Guilherme & Santiago e Roberta Miranda, entre outras.