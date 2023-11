Desrespeito às leis de trânsito faz duas vítimas em Três Lagoas

Uma colisão entre duas motos terminou com duas pessoas feridas após um dos envolvidos no acidente desrespeitar o sinal vermelho e bater em cheio contra outra moto na manhã desta segunda-feira (13), na rua Egídio Thomé, cruzamento com a avenida Filinto Muller, no bairro Jardim Interlagos, em Três Lagoas.



Por volta de 10h, o Corpo de Bombeiros foi chamado para atender um acidente envolvendo duas motos, no bairro Interlagos. Uma unidade do Corpo de Bombeiros que retornava para a base, prestou os primeiros socorros às vítimas, até a chegada das ambulâncias do Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que estavam em atendimento à outras ocorrências.



No local os militares imobilizaram uma mulher de 27 anos, que reclamava de várias escoriações pelo corpo e uma suspeita de fratura em uma das pernas. A mulher pilotava a Honda Bis de cor preta, pela rua Egídio Thomé, do Interlagos para o bairro Lapa. A vítima é funcionária pública e trabalha em uma escola estadual na avenida Antônio Trajano.

O segundo envolvido no acidente, seria um homem de 35 anos e o mesmo pilotava uma moto Yamaha YBR de cor vermelha. O homem apresentava fortes dores no quadril e havia a suspeita de fratura. Devido a gravidade do quadro clinico do homem, populares seguraram alguns papelões para protegê-lo do sol, até a chegada do Samu.

Após a chegada da unidade de suporte básico do Samu, o homem foi imobilizado e levado ao Hospital Auxiliadora, já a mulher de 27 anos, vítima do acidente, foi levada pela UR (Unidade de Resgate) do Corpo de Bombeiros para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento).



A Polícia Militar esteve no local e aos militares as testemunhas relataram que o homem em uma moto vermelha da marca Yamaha, teria atravessado o sinal vermelho, batendo violentamente contra a moto da vítima. Com a colisão, a vítima foi parar à quase 5 metros de distância do local da colisão. Durante conferência nos documentosdos veículos, foi constatado que a moto Honda Bis, estaria com a documentação atrasada desde 2021. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como lesão corporal em decorrência de acidente de trânsito.