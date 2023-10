Detran amplia serviço de envio de CNH em até um dia útil para Três Lagoas

Motoristas que residem em Três Lagoas, Dourados e Corumbá, poderão desfrutar de maior eficiência no processo de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A partir desta segunda-feira (30), o acesso à CNH Digital estará disponível em até 2 horas após a renovação, e a entrega do documento físico ocorrerá em até um dia útil. Anteriormente, a entrega levava cerca de sete dias úteis.

Segundo dados da Diretoria de Habilitação do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), cerca de 500 CNHs são enviadas diariamente para esses municípios.

Essa rapidez na entrega é mais um avanço do Detran-Mato Grosso do Sul, que iniciou a parceria com os Correios durante a pandemia. Na época, o objetivo era evitar aglomerações nas agências, agora é oferecer facilidades aos clientes.

Para garantir a entrega em um dia útil, é fundamental que o condutor mantenha seu cadastro atualizado. Basta acessar o portal de serviços no site Meu Detran, na aba Habilitação, acessar a opção Alteração de Endereço do Condutor.

Vale ressaltar que após a terceira tentativa de entrega sem sucesso, um aviso será deixado na residência, informando a data limite e agência dos Correios onde a CNH poderá ser retirada. Após este prazo, o documento é remetido à agência do Detran do município.

As habilitações serão enviadas sem nenhuma taxa através dos Correios (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos) e o condutor pode acompanhar a entrega através do site da CNH Ágil.