Detran de Três Lagoas convoca 249 candidatos para início do Programa CNH MS Social

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) convocou 249 inscritos do Programa CNH MS Social da regional de Três Lagoas para abertura do processo. Os convocados são de Três Lagoas (181), Água Clara (10), Angélica (20), Brasilândia (12), Santa Rita do Pardo (10) e Selvíria (16).

Nas datas e horários estabelecidos em publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), os candidatos devem comparecer ao Detran de sua cidade com documento pessoal com foto para abertura do processo e captura de imagem.

Nos municípios de Água Clara, Brasilândia e Santa Rita do Pardo o comparecimento acontece somente no dia 3 de outubro. Nas cidades de Angélica e Selvíria o início do processo será nos dias 3 e 4 de outubro. Já na cidade de Três Lagoas, o atendimento acontece entre os dias 2 e 6 de outubro, e nos dias 9 e 10 de outubro.

O programa do Governo do Estado, e desenvolvido pelo Detran-MS, concede Carteira Nacional de Habilitação de graça, para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A convocação para a regional de Três Lagoas está disponível na página 57 do DOE que pode ser acessado aqui. Informações e dúvidas dos convocados, podem ser tiradas pelo telefone (67) 3368-0100.