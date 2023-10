Detran monitora frota de empresas para combater acidentes em rodovias

O fluxo de veículos pesados na região de Três Lagoas causa diversos reflexos no trânsito. Com indústrias instaladas na área urbana e também às margens de rodovias federais, os riscos de acidentes aumentam. A BR-262, por exemplo, rodovia federal, que em Mato Grosso do Sul, liga Campo Grande a Três Lagoas servindo como principal trecho de transporte logístico para o estado de São Paulo, é alvo de reclamações dos motoristas pelos constantes riscos de acidentes.

Diante dessa constatação, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) iniciou monitoramento em indústrias na região para averiguar junto às empresas, que possuem frota de transporte, utilizando ferramentas ferramentas que aumentam a segurança de motoristas profissionais e usuários das estradas. De acordo com o chefe da fiscalização do órgão, Ruben Ajala, o pedido partiu do Conselho de Segurança Pública de Ribas do Rio Pardo. Isso porque o município vizinho já sofre com a grande quantidade de carretas e caminhões devido a instalação de uma indústria de celulose. Ajala pontua que a cidade também busca medidas para ampliar ações de conscientização ao volante.

A primeira visita da equipe do Detran, em Três Lagoas, foi no Centro de Operações da fábrica de celulose Suzano. “Eles solicitaram essa visita devido ao grande fluxo de veículos na cidade. Com a preocupação de saber como funciona esse controle por parte da empresa, convidou as forças de segurança para fazermos na matriz em Três Lagoas onde eles apresentaram o Centro Operacional, onde é feito todo o monitoramento de caminhões e veículos”, disse.

Sinais de sonolência ou outros tipos de desvios de atenção por parte dos motoristas da Suzano, são detectados pelas câmeras de fadiga instaladas no interior dos veículos da empresa. “Conhecemos toda a gama de monitoramento que envolve o motorista. A fábrica em Ribas também vai ter um Centro de Operações para auxiliar as forças no controle de um trânsito mais seguro”. A visita também contou com a participação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Monitoramento como essasdeverão ser realizados em outras empresas da região.

O governo do estado já havia anunciado que estão sendo investidos R$ 150 milhões em recursos, nos municípios de Água Clara e Santa Rita do Pardo, em um trecho superior a 40 quilômetros. O montante também recai sobre o trajeto que compreende Três Lagoas, diante da importância logística da por conta das indústrias de celulose e fábricas.