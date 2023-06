Detran-MS fica fechado e agências bancárias reabrem nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (9) não haverá atendimento ao público no Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito), por ser ponto facultativo, assim como os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, conforme o Decreto “E” n° 1 de 5 de janeiro de 2023.

O atendimento presencial volta ao normal na próxima segunda-feira (12) em todas as agências do Estado. No entanto, 95% dos serviços estão disponíveis nos meios digitais, no site www.meudetran.ms.gov.br ou pelo aplicativo Detran MS.

Dúvidas quanto a prazos

Segundo a diretora de Veículos do Detran-MS, Priscila de Rezende, o recolhimento de guias não sofre nenhum impacto com os dias de ponto facultativo, diferente da situação de transferência de veículo, em que existe um prazo limite para a troca de registro de propriedade. “O impacto do feriado seria com relação aos ATPV (Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo) já preenchidos e datas para a transferência do bem. Ou seja, o prazo é de 30 dias. Caso vença no feriado terá a multa de recibo cancelada, se o cliente vier concluir a venda no primeiro dia do retorno dos atendimentos”.

Os motoristas que estão com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida, mas dentro do período de renovação, de 30 dias, podem dirigir normalmente. Para renovar o documento é preciso preencher o formulário no site do Detran e fazer um exame médico.

Bancos

Após o feriado de Corpus Christi, as agências bancárias retomam o atendimento, nesta sexta-feira (9), normalmente. Assim como as agências dos Correios.

Balneário

Abrirá normalmente, bem como no final de semana, com entrada gratuita para qualquer idade. Para agendamento de quiosques (precisa pagar taxa) e mais informações, o contato é o (67) 99153-1229.

Feira Central Turística

A Feira Central Turística funcionará nesta sexta-feira (9), assim como de costume, com a abertura da praça de alimentação das 17h às 22h ao som de música ao vivo e happy hour. No sábado, o local abre das 5h às 12h.

Repartições públicas

A Prefeitura de Três Lagoas decretou ponto facultativo na sexta-feira para os servidores públicos em razão do feriado de Corpus Christi, na quinta.

O governo do estado também decretou ponto facultativo para os servidores. A determinação não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais, que por sua natureza não possam ser paralisados ou interrompidos, como serviços de saúde, educação, fiscalização de trânsito, coleta de lixo, limpeza pública, segurança pública.