Detran orienta condutor que não recebeu o documento em casa

Ao renovar ou retirar a primeira habilitação, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran) oferece o serviço de entrega do documento na residência do condutor que reside em zona urbana. Esse benefício se estende para todo estado através dos Correios.

Mesmo com esse serviço, algumas vezes a entrega não é realizada, por não ter alguém para receber o documento ou por endereço desatualizado. Depois de três tentativas de entrega, o documento fica em uma agência dos Correios, próxima a residência do condutor, por aproximadamente 20 dias no interior e 7 dias na capital. Passado esse período, o documento retorna ao Detran e fica disponível para que o condutor retire no órgão.

Em Três Lagoas, a CNH fica disponível para retirada na agências do Detran, na avenida Advogado Rosário Congro, número 2811, bairro Jardim Angélica ou no Shopping Três Lagoas, localizado na avenida Jamil Jorge Salomão, número 3807, bairro Portal das Araras.

Para informações e consultas de CNH´s de Três Lagoas, o condutor pode entrar em contato com o Detran através do telefone (67) 3509-8700 ou (67)3919-1705.

Vale ressaltar que apenas o titular pode fazer a retirada da CNH, tendo em mãos documentos pessoais. O documento só será entregue a terceiros por meio de procuração com reconhecimento em cartório por verdadeiro ou autenticidade.

A atualização de endereço que antes era feita apenas de forma presencial, pode ser feita a qualquer hora e lugar pelo portal Meu Detran ou App Detran MS, basta realizar o cadastro, procurar por habilitação e “alteração de endereço de condutor”. Se houver algum veículo em seu nome, deve acessar também o ícone veículo, atualização de endereço.