Devido a onda de calor, coleta de lixo terá alteração de horário a partir de segunda-feira

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea) informou nesta sexta-feira (22), que devido à onda de calor que atinge Três Lagoas desde o início da semana, a coleta de lixo terá seu horário alterado, para salvaguarda e bem-estar dos coletores/garis.

De acordo com a diretora de Meio Ambiente, Maysa Costa, a partir de segunda-feira (25), os caminhões saem do galpão às 5h, para que a coleta de lixo possa ser finalizada mais cedo, antes do horário de maior intensidade do sol.

Para que o serviço continue sendo realizado da melhor forma possível, a Semea pede apoio à população para que durante este período, coloque os resíduos na noite anterior, ou antes das 5h da manhã.

Continue Lendo...

É importante destacar que a alteração do horário vale somente para a rota diurna. A rota da coleta também não será alterada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja aqui os dias e horários que a coleta de lixo passa pelo seu bairro.

Para mais informações:

Financial Ambiental: 3524-8350

Semea: 99182-3258