Devido chuva, desfile cívico dos 108 anos de Três Lagoas será realizado na tarde de quinta-feira

Assim como ocorreu com o 4º Festival de Bandas e Fanfarras, que teve local alterado devido à chuva e ao frio, o Desfile Cívico dos 108 anos de Três Lagoas teve que ter seu horário de início alterado das 8h para às 15h desta quinta-feira (15). Ele será realizado na Esplanada na NOB, na avenida Rosário Congro, no Centro.

A decisão de mudança também se deve em respeito aos participantes do desfile, principalmente as crianças e idosos. Além disso, outras agendas previstas para o dia foram canceladas, como o Hasteamento do Pavilhão Nacional, visita às obras e também as assinaturas de ordem se serviços que serão dadas em nova data a ser anunciada.

ORDEM DO DESFILE

Lembrando que a concentração dos participantes começa às 14h para o início do desfile às 15h:

1. BANDA MUSICAL CRISTO REDENTOR DE TRÊS LAGOAS-MS.

2. 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea.

2.1. SCFV Pelotão Mirim /PROFESP.

3. 5º Grupamento de Bombeiros Militar.

3.1. SCFV Bombeiros do Amanhã.

4. Delegacia Regional de Polícia Civil de Três Lagoas.

5. 2º Batalhão de Polícia Militar.

5.1. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Patrulha Mirim da Polícia Militar.

5.2. 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária

6. 6ª Companhia de Polícia Militar Ambiental.

6.1. SCFV Patrulha Florestinha.

6.2. Polícia Federal.

7. SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

8. Defesa Civil.

9. APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.

9.1. Grupo de Apoio à Adoção (GRAATA).

10. CNITL – Coletivo Neurodiversidade Interseccional de Três Lagoas.

11. BANDA MUSICAL DE PARAÍSO DAS ÁGUAS-MS.

11.1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (SEMEC)

12. CARRO ALEGÓRICO 01: A PRAÇA DA BANDEIRA – CHARRETES COMO MEIO DE TRANSPORTE URBANO DA ÉPOCA – ESCOLA JÚLIO FERNANDES COLINO

12.1 CEI D. Diva Garcia de Souza.

12.2 CEI Prof.ª Ednéia Borges.

12.3 CEI Prof.ª Andréa Martinez Tabanez.

12.4 Escola Municipal Júlio Fernandes Colino.

12.5 CEI Prof.ª Maria Aparecida do Nascimento Castro (Cida Castro).

12.6 CEI Guanabara.

12.7. BANDA MUSICAL XV DE JUNHO – TRÊS LAGOAS-MS.

13. CARRO ALEGÓRICO 02: A IGREJA DE SANTO ANTÔNIO – Patrimônio Cultural – ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ SCHEILA

13.1. Escola Municipal Irmã Scheilla.

13.2. Escola Municipal Prof.ª Maria Eulália Vieira

13.3. Escola Municipal Presidente Médici.

13.4. BANDA DE MÚSICA JOMAP – TRÊS LAGOAS-MS.

14. CARRO ALEGÓRICO 03: INÍCIO DA EDUCAÇÃO-João Magiano Pinto e Eufrosina Pinto – ESCOLA MUNICIPAL EUFROSINA PINTO

14.1. Escola Municipal Eufrosina Pinto.

14.2. Escola Estadual João Magiano Pinto.

14.3. CEI Novo Oeste II.

14.4. CEI Prof.ª Clarinda Dias Conceição.

14.5. CEI Novo Alvorada.

14.6. Escola Municipal Prof. Odeir Antonio da Silva.

14.7. BANDA MARCIAL DE INOCÊNCIA-MS.

15. CARRO ALEGÓRICO 04: ALICERCE DA EDUCAÇÃO: Ensino Infantil ao Ensino Superior – ESCOLA MUNICIPAL PROfª ELAINE DE SÁ COSTA

15.1. Escola Municipal Prof.ª Elaine de Sá Costa.

15.2. Escola Municipal Prof.ª Marlene Noronha Gonçalves.

15.3. CEI Dona Clementina Carrato.

15.4. CEI Interlagos.

15.5. EMEC Antônio Camargo Garcia.

15.6. EMEC Arapuá.

15.7. CEI Prof. Neife de Souza Lima.

15.8. CEI Prof.ª Lilian Márcia Dias.

15.9. CEI Jaci Cambuí Ferreira.

15.10. CEI Diógenes de Lima.

15.11. Escola Municipal General Nelson Custódio de Oliveira.

15.12. BANDA MUNICIPAL 30 DE SETEMBRO DE CAMAPUÃ-MS.

16. CARRO ALEGÓRICO 05: FESTA DO FOLCLORE: LOBISOMEM, CAMISA DE COURO, PRETINHO ALEIJADO E FOLIA DE REIS – ESCOLA MUNICIPAL PARQUE SÃO CARLOS

16.1. Escola Municipal Senador Filinto Muller.

16.2. Escola Municipal Prof.ª Maria de Lourdes Lopes.

16.3. Escola Municipal Joaquim Marques de Souza.

16.4. Escola Municipal Olyntho Mancini.

16.5. Escola Municipal Professor Ramez Tebet.

16.6. CEI Nilza Tebet Thomé.

16.7. CEI Jardim das Acácias.

16.8. Escola Municipal Parque São Carlos.

16.9. CEI Massumi Otsubo.

16.10. CEI Nossa Senhora Aparecida.

16.11. DIRETORIA DE CULTURA.

17. CARRO ALEGÓRICO 06: FEIRA CENTRAL – O ONTEM E O HOJE – CEI PROFESSORA MARONITA PEREIRA DOS SANTOS E CEI OLGA SALATI MARCONDES

17.1. CEI Professora Maronita Pereira Dos Santos.

17.2. CEI Olga Salati Marcondes.

17.3. Escola Municipal Gentil Rodrigues Montalvão.

18. CARRO ALEGÓRICO 07: PARABÉNS, TRÊS LAGOAS – O BOLO DE ANIVERSÁRIO – ESCOLA MUNICIPAL FLAUSINA DE ASSUNÇÃO MARINHO

18.1. Escola Municipal Flausina de Assunção Marinho.

18.2. Escola Municipal Prof. Elson Lot Rigo.

ENCERRA EDUCAÇÃO E CULTURA

19. BANDA MARCIAL PROFESSORA ISAURA DIAS DOS SANTOS, ÁGUA CLARA-MS.

20. Programa Integração AABB Comunidade.

21. Capoeira Atletas do Bem.

22. BANDA MARCIAL MANOEL BONIFÁCIO – CAMPO GRANDE-MS.

23. SEJUVEL – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer.

24. Missão Salesiana – Centro Juvenil Jesus Adolescente.

25. Grupo de Escoteiros Guaicurus.

26. Judô Clube Três Lagoas.

27. Escola do SESI – Três Lagoas

28. BANDA MUNICIPAL LAERTE SOUZA DA COSTA DE COSTA RICA-MS.

29. Cia de Eventos.

29.1. Clube de Aventureiros (Igreja 7º Dia).

30. Miss e Mister Mato Grosso do Sul Dreams Internacional.

31. BANDA MARCIAL GETULIO VARGAS DE NOVA ANDRADINA-MS.

32. ABRASEL – Costa Leste/MS.

33. Clube de Carros Antigos de Três Lagoas

34. BANDA MUSICAL PROFESSOR EZEQUIEL BALBINO DE ANAURIÂNDIA-MS.

35. Clube do Fusca e AirCooled Três Lagoas.

35.1. Kombi Klubi

35.2. Scooteiros.tl

36. BANDA MARCIAL SANTA MARIA DE SELVIRIA-MS.

37. SEINFRA – Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito – Departamento de Serviços Públicos

38. Secretaria Municipal de Administração (FROTA DE VEÍCULOS NOVOS).

39. BANDA MUSICAL CRISTO REDENTOR DE TRÊS LAGOAS-MS.