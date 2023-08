Devido troca de equipamentos, Saúde reagenda coleta de alguns exames

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informou que o Laboratório Municipal “Jaime Joaquim de Carvalho” vai ter que paralisar os serviços de coletas de exames de bioquímica nos dias 3 e 4 de agosto para troca de equipamentos. As análises solicitadas para esses dias serão remarcados a partir do dia 7 de agosto.

De acordo com a SMS, para concluir a modernização dos atuais aparelhos é necessário a suspensão das atividades temporariamente, pois são de grande porte, exigindo assim, tempo maior para desmontagem do antigo e montagem do novo, além da calibração da máquina. Durante o período, os servidores municipais do Laboratório também vão passar por treinamento para manusear os novos equipamentos, que possuem nova tecnologia.

Fazem parte da coleta de exames de bioquímica que será paralisada e reagendada: Ácido Úrico; Albumina; Amilase; ASLO; Bilirrubinas Total e frações; Cálcio sérico; Ck e CkMB; Clearence de Creatinina; Colesterol Total e frações; Creatinina; Fosfatase Alcalina; Fósforo; FR (Fator Reumatóide); Gama GT; Glicose; LDH (Lactato Desidrogenase); LH; Magnésio; PCR (Proteína C-Reativa); Proteínas Totais e frações; TGO e TGP; Transferrina; Triglicérides e Uréia.

A coleta da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no entanto, não será afetada pela paralisação, por se tratar de exames de urgência e emergência.