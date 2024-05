Dez bairros de Três Lagoas ficarão sem água devido obras de drenagem e manutenção

A Prefeitura de Três Lagoas e a Sanesul informam à população sobre uma interrupção programada no fornecimento de água que afetará alguns bairros da cidade. A medida é necessária para a realização de uma manutenção no Sistema de Abastecimento de Água (SAA), devido à travessia das tubulações de drenagem na avenida Júlio Ferreira Xavier (antiga Ponta Porã).

De acordo com o comunicado emitido pela unidade da Sanesul de Três Lagoas, a interrupção está agendada para o dia 8 de maio, com início previsto às 7h. A falta de água afetará os seguintes bairros: Vila Piloto, Jardim do Ypês I, II, III e IV, Jardim Alvorada, Vila Alegre, Parque das Mangueiras, Quinta da Lagoa, Portal das Águas, Terras do Jupiá, Bosque das Araras, Jupiá e adjacências.

Continue Lendo...

A previsão é que o fornecimento de água seja regularizado até às 22h do mesmo dia. Durante esse período, os moradores dessas localidades devem se preparar para possíveis impactos no abastecimento e tomar as medidas necessárias para minimizar os transtornos causados pela interrupção temporária.

A Sanesul e a Prefeitura de Três Lagoas ressaltam a importância da compreensão e colaboração de todos durante o período de manutenção, visando garantir a eficiência e a qualidade do sistema de abastecimento de água da cidade.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas