Dez pessoas estão desaparecidas em Três Lagoas

Nos quatro primeiros meses deste ano 10 pessoas desapareceram em Três Lagoas. As informações são da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul. Em 2022, o levantamento apontou que 51 queixas foram registradas na cidade pelo mesmo motivo.

O cenário desse tipo de ocorrência no estado foi repassado pela Polícia Civil durante divulgação do anuário de pessoas desaparecidas em Mato Grosso do Sul.

Segundo o Delegado Regional da Polícia Civil em Três Lagoas, Ailton Pereira, a cidade não possui atualmente nenhum caso considerado grave de desaparecimento. Ele acredita ainda que a quantidade de pessoas que não retornou para casa pode ser menor do que o que está registrado.

Em todo o estado, 70% das pessoas que saem de casa e não voltam mais são adultos que possuem doenças mentais e fazem uso abusivo de drogas e álcool. Em Três Lagoas o perfil é parecido.

