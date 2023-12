Dezembro começa com previsão de chuva em Três Lagoas

O mês de dezembro começa céu aberto, sol brilhante, mas no período da tarde tem chuva prevista para Três Lagoas.

De acordo com site Climatempo, a sexta-feira (1°), será de sol e aumento de nuvens de manhã, e pancadas de chuva à tarde e à noite.

Já o boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), indica tempo instável em grande parte de Mato Grosso do Sul. Além disso, existe ainda a probabilidade de chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento no Estado.

Continue Lendo...

As instabilidades atmosféricas ocorrem principalmente durante os períodos da tarde ou da noite, devido ao aquecimento diurno.

Em Três Lagoas, a mínima registrada foi 23°C, e máxima 35°C.