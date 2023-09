"Dia D" da Campanha Antirrábica será neste sábado com 30 postos de vacinação

Neste sábado (30), acontece o “Dia D da Campanha Antirrábica” promovido pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em 30 pontos do Município.

A campanha é uma oportunidade para você que ainda não vacinou seu cão ou gato com a vacina antirrábica, que será disponibilizada de forma gratuita para animais a partir dos 3 meses de idade.

Para imunizar o seu pet, basta ir a um dos postos de vacinação portando a carteirinha de vacinação dele ou se não tiver, no local mesmo receberá uma nova já com a anotação da vacinação antirrábica para controle do tutor das próximas vacinações.

O horário de atendimento será das 8h às 16h. Confira os postos de vacinação: ESF Vila Piloto; UBS Vila Alegre; UBS “Miguel Nunes”; Associação dos Moradores do Bairro Paranapungá; ESF Jardim Atenas; ESF Santo André; UBS Interlagos; ESF Maristela; Praça Santa Luzia; ESF Vila Haro; UBS São Carlos; Colégio Objetivo; EM Prof “Odeir Antonio”; USF Chácara Eldorado; EM “Ramez Tebet”; ESF Nova Três Lagoas; Supermercado Thomé (Jardim Alvorada); EE Padre “João Thomes”; Quadra Poliesportiva Jupiá; EM “Maria Eulália Vieira”; Clínica da Criança; Arena Botafogo (Campinho São João); Clínica do Idoso; Crase – “Coração de Mãe”; Central de Imunização; ESF Santa Rita; Ginásio Municipal Prof.ª “Cacilda Acre Rocha”; Shopping 3 Lagoas; ESF Novo Oeste; Centro de Controle de Zoonoses.